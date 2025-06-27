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        Tekirdağ'da "21. Geleneksel Yayla Şenlikleri" başladı

        Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "21. Geleneksel Yayla Şenlikleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 21:34 Güncelleme: 27.06.2025 - 21:56
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        Tekirdağ'da "21. Geleneksel Yayla Şenlikleri" başladı
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        Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "21. Geleneksel Yayla Şenlikleri" başladı.

        Karadeniz Mahallesi'ndeki şenlik alanında başlayan etkinliğe katılan protokol üyelerini Dernek Başkanı Muharrem Akyüz ve beraberindekiler kemençe eşliğinde karşıladı.

        Şenlik alanındaki stantları gezen protokol üyeleri, esnafla sohbet etti.

        Vatandaşlar, şenlikte Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı, kuymak, lahana sarması gibi Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezme fırsatı buldu.

        Vali Vekili Mustafa Güler, şenlikte yaptığı konuşmada, Karadeniz kültürünün Tekirdağ'da yaşatıldığını söyledi.

        Karadeniz insanının her yerde kültürünü yaşatmaya devam ettiğini belirten Güler, şenliklerin kente renk kattığını dile getirdi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu da yayla şenliklerinin çok güzel bir dayanışma ve birliktelik örneği olduğunu ifade etti.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ise Karadenizliler Derneği tarafından yıllardır düzenlenen şenliğe belediye olarak destek olmaktan mutlu olduklarını anlattı.

        Dernek Başkanı Muharrem Akyüz de Karadeniz kültürünü 21 yıldır memleketlerinden uzakta yaşattıklarını, kendilerine destek olarak şenliklerin büyüyerek sürmesine katkısı olanlara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından yöresel kıyafet giyen kadınlar ve şenliğe katılanlar, kemençe eşliğinde horon oynayıp eğlendi.

        Etkinliğe CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kurum müdürleri ve parti temsilcileri katıldı.

        Çeşitli etkinlikler ve konserlerle devam edecek şenlik pazar günü sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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