Tekirdağ'da "21. Geleneksel Yayla Şenlikleri" başladı

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "21. Geleneksel Yayla Şenlikleri" başladı.

Karadeniz Mahallesi'ndeki şenlik alanında başlayan etkinliğe katılan protokol üyelerini Dernek Başkanı Muharrem Akyüz ve beraberindekiler kemençe eşliğinde karşıladı.

Şenlik alanındaki stantları gezen protokol üyeleri, esnafla sohbet etti.

Vatandaşlar, şenlikte Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı, kuymak, lahana sarması gibi Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezme fırsatı buldu.

Vali Vekili Mustafa Güler, şenlikte yaptığı konuşmada, Karadeniz kültürünün Tekirdağ'da yaşatıldığını söyledi.

Karadeniz insanının her yerde kültürünü yaşatmaya devam ettiğini belirten Güler, şenliklerin kente renk kattığını dile getirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu da yayla şenliklerinin çok güzel bir dayanışma ve birliktelik örneği olduğunu ifade etti.