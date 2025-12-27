Tekirdağ'da anne adayları gebe okulunda eğitim alıyor

Doğum sürecinde bilinçli olmaları için eğitimlere anne adaylarının eşleri de katılıyor.

Burada görev yapan uzman, ebe, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacıdan oluşan ekip, anne adaylarını sağlıklı bir şekilde doğuma hazırlıyor.

Gebe okulu, anne adaylarının normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi problemlerle baş etmelerini öğretmek amacıyla hastane bünyesinde faaliyet gösteriyor.

