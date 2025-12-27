Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da anne adayları gebe okulunda eğitim alıyor

        Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde oluşturulan gebe okulunda, anne adaylarına sağlıklı hamilelik sürecine ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 10:56 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da anne adayları gebe okulunda eğitim alıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde oluşturulan gebe okulunda, anne adaylarına sağlıklı hamilelik sürecine ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim veriliyor.

        Gebe okulu, anne adaylarının normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi problemlerle baş etmelerini öğretmek amacıyla hastane bünyesinde faaliyet gösteriyor.

        Burada görev yapan uzman, ebe, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacıdan oluşan ekip, anne adaylarını sağlıklı bir şekilde doğuma hazırlıyor.

        Doğum sürecinde bilinçli olmaları için eğitimlere anne adaylarının eşleri de katılıyor.

        Gebe okulunda eğitim sürecini başarıyla tamamlayan anne adaylarına sertifika veriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da "Gönülden Dile Türkülerimiz" konseri düzenlendi
        Tekirdağ'da "Gönülden Dile Türkülerimiz" konseri düzenlendi
        Tutuklu Murat Övüç, Tekirdağ'daki cezaevine sevk edildi
        Tutuklu Murat Övüç, Tekirdağ'daki cezaevine sevk edildi
        Tekirdağ'da fotokapana domuz sürüsü takıldı
        Tekirdağ'da fotokapana domuz sürüsü takıldı
        Tekirdağlı balıkçılar poyrazın dinmesini bekliyor
        Tekirdağlı balıkçılar poyrazın dinmesini bekliyor
        Milli şair Mehmet Akif Ersoy Tekirdağ'da anıldı
        Milli şair Mehmet Akif Ersoy Tekirdağ'da anıldı