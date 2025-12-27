Tekirdağ'da "Gönülden Dile Türkülerimiz" konseri düzenlendi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından "Gönülden Dile Türkülerimiz" konseri düzenlendi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından "Gönülden Dile Türkülerimiz" konseri düzenlendi.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çayır'ın sanat danışmanlığını ve solistliğini üstlendiği gecede, farklı eserler sanatseverlerle buluştu.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, konserin ardından yaptığı konuşmada, tüm saz heyetine ve icra topluluğuna teşekkür etti.
Taşan, Çayır'a teşekkür belgesi takdim etti.
Konsere, Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Arda Göksu, akademik personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.