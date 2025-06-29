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        Tekirdağ'da lavanta tarlaları hafta sonu ziyaretçilerini ağırlıyor

        Tekirdağ'daki lavanta tarlaları, hafta sonu doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:00 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:29
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        Tekirdağ'da lavanta tarlaları hafta sonu ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Tekirdağ'daki lavanta tarlaları, hafta sonu doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

        Kentteki lavanta tarlaları İstanbul ve yakın illerden gelenlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

        Göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle misafirlerini ağırlayan tarlalarda, ziyaretçiler hazırlanan özel dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalışarak güzel anılar biriktiriyor.

        Tarla sahibi Hakan Turgut, AA muhabirine, Karahisarlı Mahallesi'ndeki lavanta tarlasına gelen vatandaşların keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

        Kente gelen tatilcilerin lavanta tarlalarına uğramadan geçmediğini ifade eden Turgut, "Mor renkli tarlalarımız misafirlerini konuk etmeye devam ediyor. Bu görsel şölen içinde yakın illerden ve Tekirdağ'dan gelen ziyaretçiler güzel fotoğraflar çektirip keyifli vakit geçiyor. Bu güzellikler 10 gün daha devam edecek." dedi.

        İstanbul'dan gelen Arzu Ercan da tarladaki güzel manzaralar eşliğinde stres attıklarını dile getirdi.

        Lavanta tarlasının insana keyif verdiğini belirten Ercan, herkesin bu güzellikleri gelip görmesi gerektiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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