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        Genç milli yüzücü Emre Onuş'un hedefi Avrupa ve dünya şampiyonalarından madalyayla dönmek

        Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde 90 madalyası bulunan genç milli sporcu Emre Onuş, yarın başlayacak Avrupa ve ağustos ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda kürsüde yer almak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 10:28 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:39
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        Genç milli yüzücü Emre Onuş'un hedefi Avrupa ve dünya şampiyonalarından madalyayla dönmek
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        Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde 90 madalyası bulunan genç milli sporcu Emre Onuş, yarın başlayacak Avrupa ve ağustos ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda kürsüde yer almak istiyor.

        Milli sporcu, yarın Slovakya'da başlayacak Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek kürsüde yer almayı hedefliyor.

        Emre Onuş, Avrupa Şampiyonası'nın ardından ağustos ayında Romanya'da düzenlenecek Gençler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil edecek.

        Milli sporcu, iki şampiyonadan da dereceyle dönmek istiyor.

        Emre Onuş, AA muhabirine, çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdiğini söyledi.

        Katılacağı organizasyonların kendisi için önemli bir deneyim olacağını belirten Emre, "Şampiyonalara çok iyi hazırlandım. Avrupa'nın ardından kulüpler şampiyonası ve daha sonra dünya şampiyonası olacak. Üç yarışa da yoğun tempoda hazırlandım. İlk defa bu kadar yoğun tempolu bir yarış sürecim olacak. Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda kürsüde yer almak istiyorum." diye konuştu.

        Yüzme antrenörü Sinan Saygı ise sporcusunun şampiyonalara çok iyi hazırlandığını aktararak, "Avrupa Şampiyonası'ndan güzel bir dereceyle gelip ardından Dünya Şampiyonası için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek madalyayla döneceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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