Genç milli yüzücü Emre Onuş'un hedefi Avrupa ve dünya şampiyonalarından madalyayla dönmek

Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde 90 madalyası bulunan genç milli sporcu Emre Onuş, yarın başlayacak Avrupa ve ağustos ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda kürsüde yer almak istiyor.

Milli sporcu, yarın Slovakya'da başlayacak Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek kürsüde yer almayı hedefliyor.

Emre Onuş, Avrupa Şampiyonası'nın ardından ağustos ayında Romanya'da düzenlenecek Gençler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil edecek.

Milli sporcu, iki şampiyonadan da dereceyle dönmek istiyor.

Emre Onuş, AA muhabirine, çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdiğini söyledi.

Katılacağı organizasyonların kendisi için önemli bir deneyim olacağını belirten Emre, "Şampiyonalara çok iyi hazırlandım. Avrupa'nın ardından kulüpler şampiyonası ve daha sonra dünya şampiyonası olacak. Üç yarışa da yoğun tempoda hazırlandım. İlk defa bu kadar yoğun tempolu bir yarış sürecim olacak. Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda kürsüde yer almak istiyorum." diye konuştu.