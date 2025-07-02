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        Tekirdağ'da dokuz katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 19:03 Güncelleme: 02.07.2025 - 19:03
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        Tekirdağ'da dokuz katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Ali Paşa Mahallesi Belediye Konutları mevkisinde 9 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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