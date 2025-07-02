Tekirdağ'da dokuz katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Ali Paşa Mahallesi Belediye Konutları mevkisinde 9 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
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