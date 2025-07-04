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        Tekirdağ'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren, 3 yakınını yaralayan gencin yargılanmasına başlandı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde anne ve babasını bıçaklayarak öldüren, amca, yenge ve dedesini yaralayan gencin yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:43
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        Tekirdağ'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren, 3 yakınını yaralayan gencin yargılanmasına başlandı
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde anne ve babasını bıçaklayarak öldüren, amca, yenge ve dedesini yaralayan gencin yargılanmasına başlandı.

        Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlarından tutuklu yargılanan sanık A.Ç. (17) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

        Duruşmada, sanığın bıçakla yaraladığı amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ile dedesi C.Ç. ile taraf avukatı da hazır bulundu.

        Sanık, savunmasında yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirtti.

        Ailesinin altınlarını alarak onlardan izinsiz sattığı için aralarında sorun yaşandığını aktaran A.Ç, "Olayın yaşandığı gün anne ve babamla altın meselesinden dolayı tartışma oldu. Bende olayın üzerinden birkaç saat geçtikten sonra önce annemi sonra babamı bıçakladım. Ardından apartmanda amcamı, yengemi ve dedemi bıçakladım. Onları bıçaklamak istememiştim ama o anlık sinirle oldu." ifadelerini kullandı.

        Psikolojik sorunları olduğunu ve bunu ailesine ilettiğini ileri süren sanık, ailesinin kendisine bu konuda yardımcı olmadığını savundu.

        Bilgisayarından fare zehri, bıçak ve tabancayla ilgili yaptığı aramaların ailesiyle ilgili olmadığını iddia eden A.Ç, "Ailemle sorunlar yaşıyordum. Altınlarını alıp sattıktan sonra zaman zaman tartışmamız oldu. Olayların buraya gelmesini istemedim. Diğer akrabalarımla sorunum yoktu." şeklinde konuştu.

        Sanığın amcası G.Ç. de olay günü sesleri duyduktan sonra abisinin bulunduğu daireye çıktıklarını, ancak içeri girmediklerini anlattı.

        G.Ç, abisinin evinin yedek anahtarını alıp içeri girdikten sonra yeğeni A.Ç. ile abisinin boğuştuğunu gördüğünü belirterek, “Abim kanlar içindeydi. Kapıyı açtıktan sonra A.Ç. bıçakla beni yaraladı ve eşimi kovalamaya başladı. Ondan sonra baygınlık geçirdim. Kendisinden şikayetçiyim.” dedi.

        Yenge F.Ç. ve dede C.Ç'de A.Ç'nin kendilerini bıçakla yaraladığını ve kendisinden şikayetçi olduklarını ifade etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın anneannesi R.K'nin bir dahaki duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı 18 Eylül'e erteledi.

        -Olay

        11 Kasım 2024'de Muratlı ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi N.Ç. ve babası M.Ç'yi, ardından aynı apartmanda oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ve dedesi C.Ç'yi bıçakla yaralamıştı. Annesi olay yerinde, babası ise hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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