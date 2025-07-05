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        Tekirdağ Valisi Soytürk okul temel atma törenine katıldı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Çerkezköy ilçesinde yapımına başlanan anaokulunun temel atma törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 10:24 Güncelleme: 05.07.2025 - 10:57
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        Tekirdağ Valisi Soytürk okul temel atma törenine katıldı
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Çerkezköy ilçesinde yapımına başlanan anaokulunun temel atma törenine katıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Soytürk, burada yaptığı konuşmada, kentte en çok önem verdikleri konuların başında eğitimin geldiğini söyledi.

        Kentte 97 okul projesiyle ilgilendiklerini aktaran Soytürk, "Okulların 61'ii tamamlandı, 45'i ise devam ediyor. Bu projelerin 27'si hayırseverler tarafından yapılıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

        Anaokulunu yaptıran hayırsever Tahsin Aras da eğitime her zaman önem verdikleri dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Çerkezköy İlçe Müftü Vekili Tahsin Ağca'nın dua etmesinin ardından okulun temeli atıldı.

        Törene, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Belediye Başkanı Vahap Akay ve ilçe protokolü katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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