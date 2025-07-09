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        Tekirdağ'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:48 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:48
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        Tekirdağ'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        N.G. idaresindeki 59 AAZ 194 plakalı otomobil, Batı Seddi Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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