Tekirdağ'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
N.G. idaresindeki 59 AAZ 194 plakalı otomobil, Batı Seddi Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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