Tekirdağ'da 19 yaşındaki gencin ölümüne neden olan saldırının şüphelisi yakalandı
Tekirdağ'da bir kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırının zanlısı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da bir kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırının zanlısı gözaltına alındı.
Zanlı H.Y, Kemalettin Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.
Dün Silahtarağa Mahallesi'nde yürüdüğü sırada silahla vurularak ağır yaralanan Bünyamin E. (19) kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Genci vurduğu iddia edilen H.Y'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
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