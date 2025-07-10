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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:47 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:47
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda 4 adrese yapılan operasyonda, 281 gram sentetik uyuşturucu, 33 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1600 lira ele geçirildi.

        Operasyonda, E.A. ve B.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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