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        Genç sporcu Ada atletizmde 2 yılda 8 madalya kazandı

        Tekirdağ'da atletizmde Türkiye şampiyonlukları bulunan ve 2 yılda 8 madalya kazanan 13 yaşındaki Ada Öztürk, derecelerine yenilerini eklemek için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 08:45 Güncelleme: 11.07.2025 - 08:47
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        Genç sporcu Ada atletizmde 2 yılda 8 madalya kazandı
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        Tekirdağ'da atletizmde Türkiye şampiyonlukları bulunan ve 2 yılda 8 madalya kazanan 13 yaşındaki Ada Öztürk, derecelerine yenilerini eklemek için çalışıyor.

        Öztürk, Eskişehir'de düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etti.

        Şampiyonada 60 ve 200 metre branşlarında yarışan genç atlet, iki altın madalya kazanarak kariyerine yeni bir başarı daha ekledi.

        Öztürk, AA muhabirine şampiyonadan 2 altın madalyayla dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı atletizm yarışlarında da kendi yaş grubunda şampiyon olduğunu hatırlatan Öztürk, "Şampiyona çok güzel geçti. 2 altın madalya kazandım. Toplamda 6 altın, 2 bronz madalyam oldu. Ülkemi yurt dışında temsil ederek başarılarıma yenilerini eklemek istiyorum. Gelecek ay Finlandiya'da düzenlenecek U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı izlemeye hak kazandım. Bu benim için önemli bir deneyim olacak." dedi.

        Antrenörü Neşe Parlak Sel ise sporcusunun elde ettiği başarılardan gurur duyduğunu söyledi.

        Ada'nın iki yılda önemli dereceler elde ettiğini dile getiren Sel, "Emeklerimizin karşılığını almak çok güzel. Hedeflerimiz büyük, yavaş yavaş adım adım ilerlemeye devam edeceğiz. Bu yaşlarda altın madalya kazanmak sevindirici. İnşallah ilerleyen yıllarda daha büyük başarılar gelir. Ada ilk başladığında bu kadar kısa sürede başarılı olmasını beklemiyordum. Kendisini gösterince birlikte daha yoğun çalışmaya başladık ve emeğinin karşılığını aldı. U20 Avrupa Şampiyonası’nı izlemeye gitmek onun için önemli bir motivasyon olacak." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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