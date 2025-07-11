Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Çokal Barajı yakınlarında orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:54 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Çokal Barajı yakınlarında orman yangını çıktı.

        Kızılcaterzi Mahallesi mevkisinde Çokal Barajı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangına, havadan helikopter, karadan ise arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Osimhen için yeni teklif!
        Osimhen için yeni teklif!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da orman yangını
        Tekirdağ'da orman yangını
        19 yaşındaki Bünyamin cinayetinde 5 şüpheli adliyede
        19 yaşındaki Bünyamin cinayetinde 5 şüpheli adliyede
        Tekirdağ'da özel çocuklar yüzme kursunda mutluluğa kulaç atma imkanı buluyo...
        Tekirdağ'da özel çocuklar yüzme kursunda mutluluğa kulaç atma imkanı buluyo...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Derecelerine dünya şampiyonluğunu ekleyen Cihan Doğu kürsüden inmek istemiy...
        Derecelerine dünya şampiyonluğunu ekleyen Cihan Doğu kürsüden inmek istemiy...
        Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı