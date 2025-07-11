Tekirdağ'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Çokal Barajı yakınlarında orman yangını çıktı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Çokal Barajı yakınlarında orman yangını çıktı.
Kızılcaterzi Mahallesi mevkisinde Çokal Barajı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangına, havadan helikopter, karadan ise arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.
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