GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Çokal Barajı yakınlarındaki orman yangınına müdahale ediliyor.

Kızılcaterzi ve Sofuköy mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına, 15 arazöz, 15 itfaiye aracı, 5 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor.

Yangın nedeniyle Sofuköy Mahallesi'nde tedbir amacıyla bazı evler boşaltıldı.

Vatandaşlar, tarla kenarlarını traktörle sürerek alevlerin yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Bölgeye gelen Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da çalışmaları takip ediyor.