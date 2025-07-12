Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kavacık kavşağında, Z.S'nin kullandığı 35 BKJ 336 ve B.K. idaresindeki 59 ALU 621 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile otomobillerdeki 7 kişi, ambulansla Saray ve Çerkezköy Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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