Down sendromlu milli atlet, Avrupa şampiyonasından 10 madalyayla döndü

MESUT KARADUMAN - Atletizmde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca, Çekya'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında 10 madalya kazanarak derecelerine yenilerini ekledi.

Tekirdağ'da 7 yıl önce başladığı atletizmde kendini geliştirip katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 48 madalya kazanan 18 yaşındaki özel sporcu Emirhan Akçakoca, başarılarıyla dikkati çekiyor.

Emirhan Akçakoca, 2023'de Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 100 metre, uzun atlama ve gülle atmadan oluşan triatlonda 2 bin 298 puanla kendisine ait dünya rekorunu 2 bin 320 puanlık derecesiyle geliştirdi ve altın madalyanın sahibi oldu.

Milli atlet, 29 Haziran-6 Temmuz'da Çekya'da düzenlenen 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Akçakoca, şampiyonada farklı kategorilerde 7 altın ve 3 gümüş madalya kazandı. İkinci kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcu, madalya sayısını da 58'e çıkarttı.

- "Orada Türkiye için mücadele ettik"

Akçakoca, AA muhabirine, ülkesini en iyi şekilde temsil etmenin gurur verici olduğunu söyledi.