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        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 20:29 Güncelleme: 16.07.2025 - 20:29
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        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Cami Atik Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yaklaşık 200 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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