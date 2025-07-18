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        Tekirdağ'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Tekirdağ'da eşi Elif Dim'i darbederek ölümüne neden olan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:49 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:12
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        Tekirdağ'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
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        Tekirdağ'da eşi Elif Dim'i darbederek ölümüne neden olan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

        Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Dim, maktul Elif Dim'in annesi Nurgül ve babası Mustafa Yörük ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık Hasan Dim, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Kendisine sadece tokat attım ama keşke atmasaydım, sihirli bir değnek olsaydı ve zamanı geri alabilseydim." dedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verdi.

        - "Adaletin tecelli ettiğine inanıyoruz"

        Maktulün ailesinin avukatı Onur Tatar, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yargılama boyunca olgunlukla adalet arayışlarının sürdüğünü söyledi.

        Verilen kararla adaletin yerini bulduğunu ifade eden Tatar, "Maktul, eşi Hasan Dim tarafından ütüyle katledilerek öldürüldü. Mahkeme, olayın faili Hasan Dim'e indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Biz bugün adaletin tecelli ettiğine inanıyoruz." diye konuştu.

        Anne Nurgül Yörük de kızının ölümüne neden olan sanığın içerde acılar çekerek yaşamını yitirmesini istediğini dile getirdi.

        Baba Mustafa Yörük ise hiçbir suçu olmayan kızının ölümünün kendilerini çok üzdüğünü, mahkemenin verdiği kararla adaletin yerini bulduğunu belirtti.

        - Olay

        Geçen yıl 24 Ağustos'ta Çınarlı Mahallesi'nde Hasan Dim, eşi Elif Dim'i tartışma sırasında darbederek kaçmış, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Zanlı, olaydan 3 gün sonra yakalanarak tutuklanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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