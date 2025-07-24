Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Recep Soytürk başkanlığında valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.
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