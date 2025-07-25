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        Geleneksel Oyunlar Tırı, Tekirdağ'da çocuklarla buluştu

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Tekirdağ'da çocuklarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 17:14 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:14
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        Geleneksel Oyunlar Tırı, Tekirdağ'da çocuklarla buluştu
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        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Tekirdağ'da çocuklarla buluştu.

        Sahil dolgu alanda konuşlandırılan tırda çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları öğrenip oynama fırsatı buluyor.

        Burada oluşturulan parkurda çuval yarışı, halat çekme, halka, koca ayak, mas güreşi, mangala, aşık atma gibi geleneksel oyunlar oynanıp yüz boyama etkinliği gerçekleştiriliyor.

        Federasyon Koordinatörü Gülyeter Yaşar, AA muhabirine, tırın ilk deprem bölgesinden yola çıktığını söyledi.

        Gittikleri şehirlerde çocukları geleneksel oyunlarla buluşturduklarını aktaran Yaşar, "Bugüne kadar yüz binlerce çocuğun kalbine dokunduk, elimizden geldiğince dokunmaya da gayret ediyoruz. Şimdi ise 23. durağımız olan Tekirdağ'dayız. Amacımız geleneksel oyunlarımızı 81 ilimizde çocuk, genç, yetişkin demeden herkesle buluşturmak ve onların oyun arkadaşı olmak. Birlik, beraberlik, dayanışma ve fiziksel beceriyi ön plana çıkaran oyunlarımız sayesinde çocuklar geçmişle bağ kurarken, yetişkinler de kendi çocukluklarına kısa bir yolculuk yapıyor." dedi.

        Yaşar, geleneksel oyunların gücüne ve insanları bir araya getirme potansiyeline inandıklarını ifade etti.

        İklim Yoldaş da oyun tırında çok keyifli vakit geçirdiğini, çok güzel oyunlar oynama fırsatı bulduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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