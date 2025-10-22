Tekirdağ Valisi Soytürk taziye ziyaretlerinde bulundu
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde taziye ziyaretlerinde bulundu.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde taziye ziyaretlerinde bulundu.
Vali Soytürk, annesi vefat eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u ziyaret etti.
Sarıkurt'a başsağlığı dileyen Soytürk, aile ile bir süre sohbet etti.
Soytürk daha sonra, eşini kaybeden Türkiye Macaristan Fahri Konsolosu Erdoğan Erken'i ziyaret ederek başsağlığı diledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.