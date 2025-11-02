Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Down sendromlu Kayra, 6 yıldır mutluluğa kulaç atıyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan down sendromlu 13 yaşındaki Kayra Karabulut, 6 yıl önce başladığı yüzme sayesinde geleceğe umutla bakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 11:35 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Down sendromlu Kayra, 6 yıldır mutluluğa kulaç atıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan down sendromlu 13 yaşındaki Kayra Karabulut, 6 yıl önce başladığı yüzme sayesinde geleceğe umutla bakıyor.

        Kayra, 6 yıl önce ailesiyle yaşadığı Kayseri'de kursa giderek yüzmeyle tanıştı. Yüzmeyi öğrenen Kayra, zamanla kendini geliştirdi.

        Daha sonra ailesi Tekirdağ'a taşınan Kayra, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut ile çalışmaya başladı.

        Antrenörünün yönlendirmesiyle çalışmalarını sürdüren Kayra, yarışmalara katılacak seviyeye geldi.

        - "Yarışmalara katılmasını hedefliyoruz"

        Anne Demet Karabulut, AA muhabirine, oğlunun yüzmeyi çok sevdiğini söyledi.

        Kayra'nın suyu sevmesi sayesinde yüzmeyi çabuk öğrendiğini ifade eden Karabulut, "Aslında böyle ciddi bir planımız yoktu ilk başlarda. Baktık çocuklarla ilgili yarışlar var, bazı turnuvalara katılıyorlar, ülkemizi temsil ediyorlar. Acaba olur mu diye bir umutlandık. Ondan sonra Anıl hocayla çalışmaya başladık." dedi.

        Karabulut, oğlunun yüzmeyle güzel kazanımlar elde ettiğini, yarışmalara katılmasının da kendilerini çok mutlu edeceğini dile getirdi.

        Yüzmenin özel çocuklara çok faydası olduğunu belirten Karabulut, "Yüzmeyle fiziksel olarak daha iyi gelişti. Daha az hastalanıyor, küçükken daha sık hastalanıyordu. Bunu ben biraz da spora bağlıyorum açıkçası. Yarışmalara katılmasını hedefliyoruz. Umudumuz var ve bu umudun peşinden koşuyoruz. Oğlumuzu destekliyoruz. Yüzme sağlık, sosyal gelişim ve öz güven açısından özel çocuklar için çok önemli." diye konuştu.

        Yüzme antrenörü Anıl Bulut, Kayra ile yeni çalışmaya başladıklarını söyledi.

        Kayra'nın gayet başarılı bir yüzücü olduğunu dile getiren Bulut, "Kayra, haftanın iki günü geliyor, bazen üç gün de olabiliyor. Amacımız onu yarışmalarda en iyi yerlerde görmek. Başarılı olacağına gerçekten tüm kalbimle inanıyorum. Yüzmeyle çocuklarda büyük değişiklikler oluyor. Özellikle velilere sesleniyorum. Çocukları evde tutmayalım. Yüzme, çocukların sosyalleşmesi açısından çok iyi oluyor. Konuşmayan çocuklar konuşmaya başlıyor. Sosyal açıdan çok iyi yerlere gelebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu

        Benzer Haberler

        Otomobil ile çarpışan kamyonet takla attı: 2 yaralı
        Otomobil ile çarpışan kamyonet takla attı: 2 yaralı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da sonbahar renklerine bürünen ormanlar doğa tutkunlarını bekliyor
        Tekirdağ'da sonbahar renklerine bürünen ormanlar doğa tutkunlarını bekliyor
        Dönüşümün başladığı 'Kore Mahallesi'nde gençler futbol maçında buluştu
        Dönüşümün başladığı 'Kore Mahallesi'nde gençler futbol maçında buluştu
        Tekirdağ'da Roman çocuklar dostluk maçı yaptı
        Tekirdağ'da Roman çocuklar dostluk maçı yaptı
        Türk Yıldızları, Tekirdağ semalarında gösteri uçuşu yaptı
        Türk Yıldızları, Tekirdağ semalarında gösteri uçuşu yaptı