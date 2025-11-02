Down sendromlu Kayra, 6 yıldır mutluluğa kulaç atıyor

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan down sendromlu 13 yaşındaki Kayra Karabulut, 6 yıl önce başladığı yüzme sayesinde geleceğe umutla bakıyor.

Kayra, 6 yıl önce ailesiyle yaşadığı Kayseri'de kursa giderek yüzmeyle tanıştı. Yüzmeyi öğrenen Kayra, zamanla kendini geliştirdi.

Daha sonra ailesi Tekirdağ'a taşınan Kayra, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut ile çalışmaya başladı.

Antrenörünün yönlendirmesiyle çalışmalarını sürdüren Kayra, yarışmalara katılacak seviyeye geldi.

- "Yarışmalara katılmasını hedefliyoruz"

Anne Demet Karabulut, AA muhabirine, oğlunun yüzmeyi çok sevdiğini söyledi.

Kayra'nın suyu sevmesi sayesinde yüzmeyi çabuk öğrendiğini ifade eden Karabulut, "Aslında böyle ciddi bir planımız yoktu ilk başlarda. Baktık çocuklarla ilgili yarışlar var, bazı turnuvalara katılıyorlar, ülkemizi temsil ediyorlar. Acaba olur mu diye bir umutlandık. Ondan sonra Anıl hocayla çalışmaya başladık." dedi.