        Tekirdağ'da zincir market temsilcileri toplantıda bir araya geldi

        Tekirdağ'da Valilik himayesinde zincir market temsilcileri ve perakende sektöründe üretim yapan firmaların yetkilileri bir araya geldi.

        07.11.2025 - 09:21
        Tekirdağ'da zincir market temsilcileri toplantıda bir araya geldi
        Tekirdağ'da Valilik himayesinde zincir market temsilcileri ve perakende sektöründe üretim yapan firmaların yetkilileri bir araya geldi.

        Marketçilik sektörünce ihtiyaç duyulan gıda, giyim, parfümeri, temizlik ürünleri, elektrikli ev aletleri ürünleri üreten sanayiciler ile zincir marketlerin temsilcilerinin bir araya getirilmesi amacıyla Ticaret ve Sanayi Odasında toplantı düzenlendi.

        Vali Recep Soytürk, konuşmasında, Tekirdağ'ın Türkiye'de sanayi bakımından ilk 5’te yer aldığını söyledi.

        Tekirdağ'ın 13 milyar 200 milyon civarında ihracatı olduğunu belirten Soytürk, "Kentte 3 bin 428 sanayi tescilli firmamız var. 198 bin çalışanımız var. 7 binin üzerinde mühendisimiz var ve muhteşem bir coğrafyamız var. 3 limanımız var. Sanayicimiz istihdam sağlıyor, ihracat yapıyor, döviz girdisi sağlıyor. Bazı sanayicilerimiz öyle özel bir üretim yapıyor ki cari açığı kapatıyor. Dolayısıyla biz sanayicinin mevzuat içerisinde vicdana sığan her türlü talebini emir olarak algılıyoruz." dedi.

        Soytürk, düzenlenen toplantının zincir market temsilcileri ve perakende sektöründe üretim yapan firmaların yetkilileri için hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından, zincir market temsilcileri sunum yaptı.

        Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, zincir market temsilcileri ve perakende sektöründe faaliyet gösteren sanayiciler katıldı.

