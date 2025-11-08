Tekirdağ'da cezaevi firarisi yakalandı
Tekirdağ'ınKapaklı ilçesinde 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyon düzenledi.
Operasyonda, 5 farklı dolandırıcılık suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği öğrenilen D.B. yakalandı.
D.B, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
