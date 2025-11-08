Habertürk
        Tekirdağ'da cezaevi firarisi yakalandı

        Tekirdağ'da cezaevi firarisi yakalandı

        Tekirdağ'ınKapaklı ilçesinde 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 11:39 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:39
        Tekirdağ'da cezaevi firarisi yakalandı
        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 5 farklı dolandırıcılık suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği öğrenilen D.B. yakalandı.

        D.B, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

