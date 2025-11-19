Tekirdağ'da Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi Olağan Toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy başkanlığında, müdürlükte yapılan toplantıda, destekleme ödemeleri, 2026 yılında verilecek danışmanlık hizmetlerine esas alınacak öncelikli tarımsal konuların belirlenmesi ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık sınavı açılması için Merkez Teknik Komitesine öneride bulunulmasına karar verildi.

Ayrıca tarımsal danışmanlığın etkinliğinin artırılması amacıyla potansiyeli olan çiftçi örgütlerinin bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

- NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Muratlı Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Bahar Sözübek ve Öğr. Gör. Dr. İlknur Ergün, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarına teşekkür etti.