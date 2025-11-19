Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'da Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi Olağan Toplantısı yapıldı.
Tekirdağ'da Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi Olağan Toplantısı yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy başkanlığında, müdürlükte yapılan toplantıda, destekleme ödemeleri, 2026 yılında verilecek danışmanlık hizmetlerine esas alınacak öncelikli tarımsal konuların belirlenmesi ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık sınavı açılması için Merkez Teknik Komitesine öneride bulunulmasına karar verildi.
Ayrıca tarımsal danışmanlığın etkinliğinin artırılması amacıyla potansiyeli olan çiftçi örgütlerinin bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.
- NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Muratlı Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Bahar Sözübek ve Öğr. Gör. Dr. İlknur Ergün, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarına teşekkür etti.
- Süleymanpaşa Kent Konseyi müzeleri ziyaret etti
Süleymanpaşa Kent Konseyi üyeleri ilçedeki müzeleri gezdi.
Üyeler, Namık Kemal Evi, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Balaban Müzesi ve Fotoğraf Müzesini ziyaret etti.
Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Hülya Çetin, gezi kapsamında kentin tarihine, sanatına ve kültürel değerlerine yakından tanıklık ettiklerini belirtti.
Bu tür etkinliklerin, kültürel farkındalığı artırdığına inandıklarını aktaran Çetin, programların devam edeceğini ifade etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.