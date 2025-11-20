Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan İlker Aykut için mevlit programı düzenlendi

        Tekirdağ'da, Azerbaycan - Gürcistan sınırında C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan İlker Aykut için mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:01 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan İlker Aykut için mevlit programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da, Azerbaycan - Gürcistan sınırında C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan İlker Aykut için mevlit programı düzenlendi.

        Valilik tarafından Kırkkepenekli Mahallesi'ndeki şehit İlker Aykut'un baba evinde düzenlenen mevlitte, kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler anıldı.

        Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehitler için dua edildi.

        Programa, şehidin babası Ünal Aykut ve aile yakınları, Vali Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        İlker Aykut'un da aralarında olduğu 20 asker, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?

        Benzer Haberler

        Kadın girişimci Trakya'nın yerel lezzetlerini Türkiye geneline ulaştırıyor
        Kadın girişimci Trakya'nın yerel lezzetlerini Türkiye geneline ulaştırıyor
        Tekirdağ'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" Programı gerçekleştirildi
        Tekirdağ'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" Programı gerçekleştirildi
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Tekirdağ Emniyeti annelerle buluştu
        Tekirdağ Emniyeti annelerle buluştu
        Tekirdağ'da eğitim yatırımları: Okullar tek yek incelendi
        Tekirdağ'da eğitim yatırımları: Okullar tek yek incelendi
        Tekirdağ'da afet beslenme kapasitesi masaya yatırıldı
        Tekirdağ'da afet beslenme kapasitesi masaya yatırıldı