İlker Aykut'un da aralarında olduğu 20 asker, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştu.

Programa, şehidin babası Ünal Aykut ve aile yakınları, Vali Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Valilik tarafından Kırkkepenekli Mahallesi'ndeki şehit İlker Aykut'un baba evinde düzenlenen mevlitte, kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler anıldı.

Tekirdağ'da, Azerbaycan - Gürcistan sınırında C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan İlker Aykut için mevlit programı düzenlendi.

