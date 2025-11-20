Tekirdağ'da "Dünyada ve Türkiye'de Süs ve Mücevher Taşı Bilimi" konferansı düzenlendi

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Hatipoğlu, Türkiye'de yer altında yaklaşık 50 milyar dolar değerinde ham halde mücevherde kullanılacak değerli taşlar olduğunu söyledi.

Hatipoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Topluluğu öğrencilerince Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dünyada ve Türkiye'de Süs ve Mücevher Taşı Bilimi" adlı konferansta yaptığı konuşmada, Anadolu'da süs taşı madenciliğinin 100 yıldır devam ettiğini, son 40 yılda daha fazla geliştiğini belirtti.

Mücevherlerin her zaman ilgi gördüğünü anlatan Hatipoğlu, dünyanın hemen hemen her kıtasında mücevher yapımında kullanılan taş üretiminin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Türkiye'nin yakın gelecekte mücevher taşı üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alacağına inandığına işaret eden Hatipoğlu, "14 ülke bu işin kaymağını yiyen ülkelerdir. Brezilya, Sri Lanka, Güney Afrika bunlar dünyanın birçok taşını bulunduran ve ekonomik olarak satan ülkeler. Ülkemiz de yavaş yavaş yerini alıyor. Türkiye'de yer altında yaklaşık 50 milyar dolar değerinde ham halinde değerli taşımız var." diye konuştu.