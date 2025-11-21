Tekirdağ'da Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvikleri Toplantısı düzenlendi

Tekirdağ'da Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvikleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi ve yerli üretim kapasitesinin artırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Yerel Kalkınma Hamlesi Yatırım Programı hayata geçirildi.

Bu kapsamda, Trakya Kalkınma Ajansı ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ortaklığında özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvikleri Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Yerel Kalkınma Hamlesi Yatırım Programı hakkında özel sektör temsilcilerine bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya Vali Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan ve özel sektör temsilcileri katıldı.