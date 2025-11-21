Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvikleri Toplantısı düzenlendi

        Tekirdağ'da Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvikleri Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 09:15 Güncelleme: 21.11.2025 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvikleri Toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvikleri Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi ve yerli üretim kapasitesinin artırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Yerel Kalkınma Hamlesi Yatırım Programı hayata geçirildi.

        Bu kapsamda, Trakya Kalkınma Ajansı ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ortaklığında özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvikleri Toplantısı yapıldı.

        Toplantıda, Yerel Kalkınma Hamlesi Yatırım Programı hakkında özel sektör temsilcilerine bilgilendirme yapıldı.

        Toplantıya Vali Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan ve özel sektör temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        Yağış yok, lodos var
        Yağış yok, lodos var
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da "Dünyada ve Türkiye'de Süs ve Mücevher Taşı Bilimi" konferansı...
        Tekirdağ'da "Dünyada ve Türkiye'de Süs ve Mücevher Taşı Bilimi" konferansı...
        Çorluspor 1947 futbolcularının cezaları belli oldu
        Çorluspor 1947 futbolcularının cezaları belli oldu
        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı velilerle bir araya geldi
        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı velilerle bir araya geldi
        Kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan İlker Aykut için mevlit programı d...
        Kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan İlker Aykut için mevlit programı d...
        Kadın girişimci Trakya'nın yerel lezzetlerini Türkiye geneline ulaştırıyor
        Kadın girişimci Trakya'nın yerel lezzetlerini Türkiye geneline ulaştırıyor
        Tekirdağ'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" Programı gerçekleştirildi
        Tekirdağ'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" Programı gerçekleştirildi