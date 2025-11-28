Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da proje kapsamında yüzme öğrenen Roman çocuklar madalyaya kulaç atacak

        Tekirdağ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kurslarında yüzme öğrenen Roman öğrenciler, yarışmalara katılarak madalya kazanmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 12:26 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da proje kapsamında yüzme öğrenen Roman çocuklar madalyaya kulaç atacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kurslarında yüzme öğrenen Roman öğrenciler, yarışmalara katılarak madalya kazanmak istiyor.

        Tekirdağ Valiliği koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Roman Eylem Planı" kapsamında Roman çocuklar için yüzme kursu düzenlendi.

        Farklı okullarda eğitim gören Roman çocuklar, antrenörler eşliğinde haftada bir gün havuzda yüzme eğitimi aldı.

        Yüzmeyi öğrenen çocuklar, kendilerini geliştirerek düzenlenecek yarışmalarda madalyaya kulaç atmak istiyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, Roman Eylem Planı çerçevesinde çocukların kurslarda yüzme öğrendiğini söyledi.

        Yüzme öğrenen bazı sporcuların kendini geliştirerek yarışmalara katılmak istediğini aktaran Bulut, "Kurslarımız çok verimli geçti. Yüzmeyi öğrenen bazı sporcuların daha da ilerlemeleri için çalışıyoruz. Amacımız onları yarışmalara sokmak. İlerleyen süreçlerde başarı durumlarına göre milli takım seviyelerine çıkmalarını ümit ediyoruz." diye konuştu.

        Öğrencilerden Ali Osman Akkurt, yüzmeyi çok sevdiğini dile getirerek, kendini geliştirerek yarışmalarda madalya kazanmak istediğini belirtti.

        Muhammet Yıldız ise yüzme kursunun ardından kendi başına yüzebildiğini, yüzmede başarılı bir sporcu olmak için çalıştığını aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da dijital sistemle gelişimi takip edilecek nohudun deneme ekimi y...
        Tekirdağ'da dijital sistemle gelişimi takip edilecek nohudun deneme ekimi y...
        Tekirdağ'da 'fuhuş' operasyonu; 5 tutuklama
        Tekirdağ'da 'fuhuş' operasyonu; 5 tutuklama
        Tankerle çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralandı
        Tankerle çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralandı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Çorlu'da fuhuş operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
        Çorlu'da fuhuş operasyonu: 6 şüpheli yakalandı