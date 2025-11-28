Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Çorlu'da 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı, 5 mağdur kadını kurtardı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.