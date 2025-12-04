Tekirdağ'da Roman gençler dostluk maçı yaptı

Tekirdağ’da düzenlenen etkinlik kapsamında Roman gençler dostluk maçı oynadı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği programda, Aydoğdu ve Hıdırağa Mahallesi’nden Roman gençler Namık Kemal Üniversitesi Stadyumu’nda bir araya geldi.

Maçtan önce Vali Recep Soytürk ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı çocuklarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra çocuklar ve polisler sahaya "Güvenli Toplum, Güçlü Gençlik" pankartıyla çıktı.

Vali Soytürk'ün başlama vuruşunun ardından maç başladı.

Aydoğdu Mahallesi takımı mücadeleden 9-1 galip ayrıldı.

Vali Soytürk, gazetecilere, maçların gençlerin kaynaşması için önemli etkinlikler olduğunu söyledi.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda devletin bütün kurumlarıyla çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

"Suçluları bulma, arzın önünü kesme konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz ama bir taraftan da gençleri sosyalleştirme, kaynaştırma, sporla buluşturma anlamında çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Çorlu ilçesinde maç yapmıştı çocuklar. Bugün Aydoğdu ve Hıdırağa mahallemiz bir araya geliyor. Diğer maçtan sonra çok olumlu tepkiler aldık, çok mutlu olduk. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Daha sonra diğer ilçelere de yayarak böyle bir lig havasında hem gençleri hem de Roman vatandaşları bir araya getirme, heyecan yaratma ve sporla buluşturma amacımız var."