        Tekirdağ Haberleri

Çorlu'da balkondan düşen çocuk yaralandı

        Çorlu'da balkondan düşen çocuk yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 22:06 Güncelleme: 04.12.2025 - 22:06
        Çorlu'da balkondan düşen çocuk yaralandı
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen çocuk yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde 2 yaşındaki R.K, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

