Çorlu'da balkondan düşen çocuk yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde 2 yaşındaki R.K, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
