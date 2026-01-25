Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da "Bayrağa Saygı Sürüşü" düzenlendi

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 15:10 Güncelleme: 25.01.2026 - 15:10
        
        Tekirdağ'da motosikletli bir grup, "Bayrağa Saygı Sürüşü" gerçekleştirdi.

        Tekirdağ Motosiklet Derneğince (TEMOD) düzenlenen sürüş, sınır hattında terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki amacıyla yapıldı.

        Şehir merkezindeki yat limanında toplanan yaklaşık 300 motosikletli, Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle polis eskortu eşliğinde Valilik binası önüne kadar tur attı.

        Güzergah boyunca bazı vatandaşlar, motosikletlilere asker selamı vererek destek oldu.

        Sürüşün ardından grup, Valilik binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda Türk bayrağı açtı.

        Saygı duruşunda bulunan katılımcılar, daha sonra İstiklal Marşı’nı okudu.

        Tekirdağ Motosiklet Derneği Başkanı Kadir Yenipazarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürüşün Türk bayrağına duyulan saygının ve bağlılığın bir göstergesi olduğunu söyledi.

        Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde birlik ve beraberlik ruhuyla yola çıktıklarını ifade eden Yenipazarlı, bu etkinliğin vatana ve milli değerlere olan sevdanın bir ifadesi olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

