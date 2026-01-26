Tekirdağlı balıkçılar torik için denize açılıyor

Marmara Denizi’nde avlanan Tekirdağlı balıkçılar, sis nedeniyle 2 gün süren paydosun ardından torik balığı için yeniden denize açılıyor.



Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunçay, balıkçıların nasibini aramak için ağ atmaya başladığını söyledi.



Torik bolluğunun balıkçıların yüzünü güldürdüğünü belirten Coşkunçay, "Bol miktarda torik var. İnşallah bu bolluk devam eder." dedi.



Teknelerin limanlara torikle dönmesini beklediklerini ifade eden Coşkunçay, Marmara Denizi'nde daha önce görülmemiş düzeyde bir torik avcılığı yaşandığını dile getirdi.



Yaklaşık 50 yıldır balıkçılık yaptığını aktaran Coşkunçay, "Bu ayda böyle bir torik bolluğu görmedim. Oldukça güzel ve bol miktarda torik var. Seneye de bu bolluğun devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.



Coşkunçay, torik balığının yemi olan hamsi, istavrit ve sardalyanın ise Marmara Denizi'nde azaldığını kaydetti.



Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler de torik bolluğunun sürmesini temenni ettiklerini söyledi.







