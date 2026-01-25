Habertürk
        Tekirdağ'da "Uğur Mumcu Basınevi" açıldı

        Tekirdağ'da "Uğur Mumcu Basınevi" açıldı

        Tekirdağ'da, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ölümünün 33'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Uğur Mumcu Basınevi" nin açılışı gerçekleştirildi.

        25.01.2026 - 18:25
        Tekirdağ'da "Uğur Mumcu Basınevi" açıldı
        Basın mensuplarının kullanımına sunulmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince hazırlanan basınevinin açılışında konuşan CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gün boyunca gazetecilerin sorunlarını ele aldıklarını söyledi.

        Uğur Mumcu'yu rahmetle andıklarını belirten Bulut, "Böylesine önemli bir isimle bu açılışı yapmak onur verici. Gazetecilikte araştırma olmazsa yoksulluk ve yolsuzluk ortaya çıkarılamaz. Anayasal bir hak olan gerçekleri öğrenme hakkı da bu şekilde güvence altına alınır." dedi.

        CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ise konuşmasında Uğur Mumcu'ya ilişkin anılarını paylaştı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de anlamlı bir açılış yaptıklarını ifade ederek, Uğur Mumcu'nun cesur ve ilkeli bir gazeteci olduğunu vurguladı.

        Yüceer, "Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33’üncü yıl dönümünü geride bıraktık. Basınevimize onun adını vererek bu mirası yaşatmak istedik. Burada basın mensuplarının kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini daha düzenli ve sürdürülebilir şekilde yürütebilecekleri bir ortam oluşturduk." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından basınevinin açılışı yapıldı ve katılımcılar basınevini gezdi.

        Açılışa, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygün ve Nurten Yontar, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, CHP İl Başkanı Cenk Boduç ile vatandaşlar katıldı.

