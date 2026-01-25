Tekirdağlı balıkçılar sis nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor
Tekirdağ'da balıkçılar, kentte etkisini sürdüren sis nedeniyle 2 gündür balık avına çıkamıyor.
Tekirdağ'da balıkçılar, kentte etkisini sürdüren sis nedeniyle 2 gündür balık avına çıkamıyor.
Kentte etkili olan sis görüş mesafesini azaltıyor. Bu nedenle balıkçılar iki gündür kıyıda sisin dağılmasını bekliyor.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Marmara Denizi'nde sisin etkisini sürdürdüğünü söyledi.
Balıkçıların limanda beklediğini aktaran Pehlivanoğlu, görüş mesafesinin çok az olduğunu, havanın düzelmesini beklediklerini belirtti.
Balıkçı Süleyman Coşkunçay da açıklarda sisin daha yoğun olduğunu ifade etti.
Limanda ağ bakımı yaptıklarını anlatan Coşkunçay, havanın düzelmesiyle yeniden Marmara Denizi'ne ağ atmayı beklediklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.