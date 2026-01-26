Tekirdağ'da ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada 2'si ağır 4 işçi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Karaağaç OSB Mahallesi'nde ilaç üretimi yapan bir fabrikada kimyasal reaksiyon sonrası patlama meydana geldi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan işçiler E.T, G.D, M.S.B. ve B.Y. sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan işçiler, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) servisinde tedavi altına alındı.



İşçilerden M.S.B. ve G.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.







