        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 09:02 Güncelleme: 04.02.2026 - 09:02
        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 60 fişek kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Otomobilde bulunan Y.D. ve E.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

