Tekirdağ'da yüksek kesimlerde sis etkili oldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde sis hayatı olumsuz etkiledi. İlçelerin yüksek kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin yüksek kesimlerde gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

