Çorlu'da bir otomobilin yakıt tüplerine gizlenmiş 24,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilin yakıt tüplerine gizlenmiş 24,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine şüpheliler 3 ay teknik ve fiziki takibe tabi tutuldu. Bulgar plakalı otomobil sınırı geçtikten sonra polislerce otobanda durduruldu. Otomobilde yapılan aramada yakıt tüplerine gizlenmiş 24,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. Sürücü Dimitar D. (59) ile otomobildeki Slaveva D. (53) gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.