        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Çorlu'da bir otomobilin yakıt tüplerine gizlenmiş 24,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilin yakıt tüplerine gizlenmiş 24,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 00:22 Güncelleme: 10.02.2026 - 00:22
        Çorlu'da bir otomobilin yakıt tüplerine gizlenmiş 24,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilin yakıt tüplerine gizlenmiş 24,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

        Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine şüpheliler 3 ay teknik ve fiziki takibe tabi tutuldu.

        Bulgar plakalı otomobil sınırı geçtikten sonra polislerce otobanda durduruldu.

        Otomobilde yapılan aramada yakıt tüplerine gizlenmiş 24,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Sürücü Dimitar D. (59) ile otomobildeki Slaveva D. (53) gözaltına alındı.









