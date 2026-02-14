Tekirdağ'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Zafer Mahallesi’nde M.A'nın kullandığı 59 AKB 290 plakalı motosiklet, A.S. yönetimindeki 68 HK 199 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.