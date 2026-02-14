Canlı
        Tekirdağ'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

        Tekirdağ'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı
        14.02.2026 - 17:02
        Tekirdağ'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.


        Zafer Mahallesi’nde M.A'nın kullandığı 59 AKB 290 plakalı motosiklet, A.S. yönetimindeki 68 HK 199 plakalı otomobille çarpıştı.


        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

