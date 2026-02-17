Canlı
        Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine IBAN paylaşımının riskleri anlatıldı

        Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine IBAN paylaşımının riskleri anlatıldı

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, gençler arasında artan IBAN paylaşımı kaynaklı dijital dolandırıcılık vakalarına karşı üniversite öğrencileri bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 13:06 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:06
        Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine IBAN paylaşımının riskleri anlatıldı
        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, gençler arasında artan IBAN paylaşımı kaynaklı dijital dolandırıcılık vakalarına karşı üniversite öğrencileri bilgilendirildi.

        Başsavcılık tarafından başlatılan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hukuk Fakültesi'nde panel düzenlendi. Panelde, IBAN paylaşımının doğurabileceği hukuki ve cezai sorumluluklar ile dijital dolandırıcılık yöntemleri ele alındı.

        Cumhuriyet savcıları, IBAN kullandırma ve paylaşımının suç örgütleri tarafından nasıl istismar edildiğini ve bu tür eylemlerin yol açabileceği adli süreçleri örneklerle anlattı.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Deren Özkol, seminerde, programı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

        Dijital çağın suç tiplerini dönüştürdüğünü belirten Özkol, bilişim yoluyla dolandırıcılığın yalnızca teknik bir suç olmadığını, güven duygusunu hedef alarak bireylerin ekonomik güvenliğini zedelediğini ifade etti.

        Kart veya IBAN kiralama yönteminin suç örgütlerinin finansal altyapısını oluşturduğunu kaydeden Özkol, bu yöntemlerin suçu anonim hale getirdiğini ve iz sürmeyi zorlaştırdığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

