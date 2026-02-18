Canlı
        Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri ramazan klibi hazırladı

        Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri ramazan klibi hazırladı

        Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri, ramazanın önemine dikkati çekmek amacıyla klip hazırladı.

        Giriş: 18.02.2026 - 13:56 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:56
        Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri ramazan klibi hazırladı
        Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri, ramazanın önemine dikkati çekmek amacıyla klip hazırladı.

        Süleymanpaşa ilçesindeki Hüseyin Pehlivan İlkokulunda din kültürü öğretmeni Burcu Çayır ve öğrencileri, ramazanın manevi atmosferini yansıtmak için etkinlik düzenledi.

        Hazırladıkları mektupla okul içinde farkındalık oluşturan öğrenciler, "Hoş Geldin Ramazan" adlı şarkıya klip çekti.

        Okulun sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip ilgi gördü.

        İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, AA muhabirine, ramazan heyecanının okullarda hissedildiğini söyledi.

        Öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Yeniyol, bu tür etkinliklerin çocukların kültürel ve manevi gelişimi açısından önemli olduğunu vurguladı.

