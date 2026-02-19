Canlı
        Tekirdağ'da bir evde tahnit ve trofelerden oluşan 40 parça ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir evde, çeşitli yabani hayvanlara ait tahnit ve trofelerden (avlanan hayvandan hatıra ve sergileme amacıyla saklanan vücut parçaları) oluşan 40 parça ele geçirildi.

        19.02.2026 - 12:01
        Tekirdağ'da bir evde tahnit ve trofelerden oluşan 40 parça ele geçirildi
        Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğü ekipleri ile Saray İlçe Jandarma Komutanlığı, bir evde tabiat canlılarına ait tahnit ve trofelerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 7 karaca kuru kafa ve boynuzu, 2 karaca yarım kafa, 3 karaca boynuzundan yapılmış lambader, 1 takım kızıl geyik boynuzu, ala geyik yarım kafa, kızıl geyik boynuzundan lambader, çulluk tahniti, ala geyik boynuzu, 2 kızıl geyik yarım kafa, 3 takım yaban domuzu dişi trofesi, Avrupa bizonu yarım kafa, kızıl geyik kuru kafa ve boynuzu, karaca boynuzundan bıçak, ala geyik boynuzundan açacak, 2 yeşilbaş ördek tahniti, 11 kızıl geyik boynuzundan avize ile ala geyik boynuzundan aplik ele geçirildi.

        Ele geçirilen materyale el konulurken, ev sahibi hakkında idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

