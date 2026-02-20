Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Çorlu'da polisin dron destekli denetimleri sürüyor

        Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce dron destekli denetimler sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 10:04 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorlu'da polisin dron destekli denetimleri sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce dron destekli denetimler sürdürülüyor.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kamuya açık alanlar, halkın yoğun bulunduğu bölgeler ve parklarda dron ile denetim gerçekleştiriyor.

        Güvenlik Şube Amirliğine bağlı ekiplerce ilçenin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda, havadan elde edilen görüntüler anlık olarak takip ediliyor.

        Dron ile yapılan denetimlerde tespit edilen durumlar telsizle sahadaki resmi ve sivil ekiplere bildirilerek müdahale ediliyor.

        Bu kapsamda son olarak Havuzlar Mahallesi Cumhuriyet Parkı'nda denetim yapıldı.

        Uygulamada park ve çevresinde bulunan kişilerin kontrolleri gerçekleştirildi, şüpheliler Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulandı.

        Yetkililer, dron destekli denetimlerin süreceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        O tazminatı kimler alabilir?
        O tazminatı kimler alabilir?
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Hava sıcaklıkları artıyor; batıda lodos var, 3 il için yağmur uyarısı
        Hava sıcaklıkları artıyor; batıda lodos var, 3 il için yağmur uyarısı
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 16 yıl önce işlenen cinayete ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklan...
        Tekirdağ'da 16 yıl önce işlenen cinayete ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklan...
        Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri ve velilere sıfır atık eğitimi
        Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri ve velilere sıfır atık eğitimi
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da PTT kargo aracı devrildi: 1 yaralı
        Tekirdağ'da PTT kargo aracı devrildi: 1 yaralı
        Ramazan'ın ilk iftarında Tekirdağ semalarında hilal güzelliği
        Ramazan'ın ilk iftarında Tekirdağ semalarında hilal güzelliği
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı