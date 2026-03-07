Canlı
        Tekirdağ Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 10:43
        Vali Soytürk muhtarlarla bir araya geldi

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk muhtarlarla buluştu.

        Soytürk, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kayı, Gündüzlü, Kılavuzlu, Köseilyas, Karaevli, Husunlu, Bahçelievler ve Gazioğlu mahallelerinin muhtarlarıyla, Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

        Toplantıda Vali Soytürk, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

        Soytürk, çözüm için mevzuat çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

        Toplantıda muhtarlara İdare ve Denetim Müdürü Arzu Bıyıklıoğlu da eşlik etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

