Tekirdağ’da Türk-Macar Kültür Evi açılışı ve galası yapıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde restorasyonu tamamlanan TürkMacar Kültür Evi’nin açılışı yapıldı.

Macar Ulusal Kahramanı Rakoczi’nin mahiyetinde olan Kont Mihayl Csaky’nin Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan evi restore edildi. TürkMacar Kültür Evi olarak hizmet verecek olan tarihi binanın açılışına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Macaristan Ankara Büyükelçisi Vitor Matis, Macaristan Dış Macarlar Müsteşarı Arpad Potapi, Laszlo Keller Macaristan Başkonsolosu, Türk Macar Dostluk Derneği Başkanı Istvan Szabo, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

TürkMacar Kültür Evi’nin açılış töreninde konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Açılışını yapacağımız Ertuğrul Mahallesinde bulunan bu yapı sadece bir restorasyon projesi değildir. Ona özel değerini veren yıllar önce Kont Csaky’ nin içinde yaşamış olmasıdır. Gerek bu hatırayı yaşatmak gerekse temelleri yüzyıllar öncesinde atılan saygıdeğer dostluğa güç kazandırmak amacıyla yapıya TürkMacar Kültür Evi fonksiyonu verilmiştir. Macaristan parlamentosu tarafından ilan edilen Rakoczi yılının ve bugün açılışını yapacağımız TürkMacar Kültür Evi’nin 2019 yılına değer katacağına inanıyorum” dedi.

TürkMacar Kültür Evi’nin açılmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Macaristan Ankara Büyükelçisi Vitor MatisÜ “Biz Türkiye’nin çabalarını devamlı destekliyoruz. İşbirliğimizi de devamlı herhangi bir eleştiri olmadan destekliyoruz. Brüksel’den Avrupa’dan ya da okyanusun öbür bölümünden gelen eleştirilere rağmen de biz her zaman bir olacağız” diye konuştu.

Açılışta Tekirdağ Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisiyle son bulmasının ardından TürkMacar Kültür Evi Galası gerçekleştirildi. Galada Macaristan’dan gelen Macar öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle Tekirdağ Aka Koleji öğrencilerinden oluşan Uluslararası Müzik Grubu’nun dinletisiyle davetliler keyifli dakikalar geçirdi.

TEKİRDAĞ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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