Kuyuya köpeği itfaiye kurtardı, o anlara kameraya yansıdı

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kanalizasyon kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden meslek lisesi inşaatı kanalizasyon kuyusunda mahsur kalan kopeği fark eden vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 10 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. 1 saatlik bir çalışma mahsur kalan yavru köpeği olduğu yerden çıkarıldı. Köpeğin kurtarılma anı cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

TEKİRDAĞ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:56

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