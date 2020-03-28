'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Tekirdağ’da asılsız korona virüs (COVID19) paylaşımı yaptıkları iddia edilen 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar ekiplerince korona virüsüne yönelik asılsız paylaşım yapanlara göz açtırmıyor. Polis ekiplerince yapılan araştırmada Merkezi İlçe Süleymanpaşa’da ve Malkara İlçesinde 2 şahsın korona virüsüne yönelik asılsız paylaşımlar yaptıkları belirlendi. Polis ekiplerince yapılan araştırmada ‘Halk arasında korku ve panik oluşturmak’ suçundan 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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