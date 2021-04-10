Şehit komiser yardımcısı unutulmadı

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Türk Polis Teşkilatı’nın 176. Kuruluş yılı münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Şehit Komiser Yardımcısı Erdem Uçar’ın kabrine karanfil bırakılmasının ardından dua edildi.

Türk Polis Teşkilatı’nın 176.yılı nedeniyle Şehitlik Ziyareti gerçekleştirildi. Programa Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Belediye Başkan Yardımcıları Enver Bayram ve Nedim Yılancı, İlçe Emniyet Müdürü Ö. Sertan Topkaya, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Engin, siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu yöneticileri, Gaziler, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet mensupları katıldı. Şehit Komiser Yardımcısı Erdem Uçar’ın kabri başına karanfil bırakılmasının ardından dua edildi.

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